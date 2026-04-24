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Initiation au cercle de rêves Route de la Plaine Allassac

Initiation au cercle de rêves Route de la Plaine Allassac

Initiation au cercle de rêves Route de la Plaine Allassac vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Route de la Plaine

Adresse : Epicerie du Saillant

Ville : 19240 Allassac

Département : Corrèze

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 18 18 Tarif de base plein tarif

Allassac

Initiation au cercle de rêves

Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac Corrèze

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:30:00
fin : 2026-05-08 20:30:00

Date(s) :
2026-05-08

Cercle de rêves amérindien
A apporter: un récit de rêve écrit ou pas

Animé par Maud
Sur réservation au 07 81 75 99 86

A l’épicerie du Saillant   .

Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 75 99 86 

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English : Initiation au cercle de rêves

L’événement Initiation au cercle de rêves Allassac a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme

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