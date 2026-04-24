Initiation au cercle de rêves Route de la Plaine Allassac
Initiation au cercle de rêves Route de la Plaine Allassac vendredi 8 mai 2026.
Allassac
Initiation au cercle de rêves
Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac Corrèze
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:30:00
fin : 2026-05-08 20:30:00
Date(s) :
2026-05-08
Cercle de rêves amérindien
A apporter: un récit de rêve écrit ou pas
Animé par Maud
Sur réservation au 07 81 75 99 86
A l’épicerie du Saillant .
Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 75 99 86
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English : Initiation au cercle de rêves
L’événement Initiation au cercle de rêves Allassac a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme