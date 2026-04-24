Initiation au cercle de rêves Route de la Plaine Allassac

Allassac

Initiation au cercle de rêves

Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac Corrèze

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:30:00

fin : 2026-05-08 20:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Cercle de rêves amérindien

A apporter: un récit de rêve écrit ou pas

Animé par Maud

Sur réservation au 07 81 75 99 86

A l’épicerie du Saillant .

Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 75 99 86

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English : Initiation au cercle de rêves

L’événement Initiation au cercle de rêves Allassac a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme