Initiation au chant intuitif Route de la Plaine Allassac
Initiation au chant intuitif Route de la Plaine Allassac vendredi 15 mai 2026.
Allassac
Initiation au chant intuitif
Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac Corrèze
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 18:30:00
fin : 2026-05-15 20:30:00
Date(s) :
2026-05-15
Un atelier d’initiation au chant intuitif
Le son est une vibration, le chant intérieur personnel libère et on ose se poser: prendre sa place. On ose vibrer son son intérieur avec les autres dans un cercle de bienveillance ou un travail de connaissance de soi profond émerge.
Des émotions, des mémoires peuvent survenir tout en douceur.
Là où on prend confiance d’être dans l’espace avec les autres dans sa singularité. Ici on ne chante pas des chansons mais on découvre sa respiration, sa voix intérieure pour cheminer sur sa propre voie. On découvre sa sensibilité et on l’offre au monde.
Animé par Maud (certifiée praticienne art thérapie et au chant de guérison et sonotherapie par Baya Soul)
Sur réservation au 07 81 75 99 86
A l’épicerie du Saillant .
Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 75 99 86
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English : Initiation au chant intuitif
L’événement Initiation au chant intuitif Allassac a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme
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