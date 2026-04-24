L’Empreinte: Le Banquet de la Sainte Cécile Salle culturelle Allassac Allassac
L’Empreinte: Le Banquet de la Sainte Cécile Salle culturelle Allassac Allassac jeudi 7 mai 2026.
Allassac
L’Empreinte: Le Banquet de la Sainte Cécile
Salle culturelle Allassac 9 Porte du Petit Garavet Allassac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:00:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Jean-Pierre Bodin Compagnie La Mouline
Cela fait plus de trente ans que cet inoubliable banquet tourne sur les scènes et dans les coeurs ! Avec un plaisir inaltéré, Jean-Pierre Bodin y dresse le portrait truculent des musiciens de l’harmonie de son village. .
Salle culturelle Allassac 9 Porte du Petit Garavet Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22
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English : L’Empreinte: Le Banquet de la Sainte Cécile
L’événement L’Empreinte: Le Banquet de la Sainte Cécile Allassac a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme
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