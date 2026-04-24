L’Empreinte: Le Banquet de la Sainte Cécile Salle culturelle Allassac Allassac

Allassac

L’Empreinte: Le Banquet de la Sainte Cécile

Salle culturelle Allassac 9 Porte du Petit Garavet Allassac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Jean-Pierre Bodin Compagnie La Mouline

Cela fait plus de trente ans que cet inoubliable banquet tourne sur les scènes et dans les coeurs ! Avec un plaisir inaltéré, Jean-Pierre Bodin y dresse le portrait truculent des musiciens de l’harmonie de son village. .

Salle culturelle Allassac 9 Porte du Petit Garavet Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Empreinte: Le Banquet de la Sainte Cécile

L’événement L’Empreinte: Le Banquet de la Sainte Cécile Allassac a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme