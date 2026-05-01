Allassac

Coquelicontes Cité-rencontres par Cécile Demaison

Allassac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

A partir de 13 ans • Durée 1h10

Le couple est en crise. On dit même que c’est la fin de l’amour. Pourtant, on continue de raconter que le prince et la princesse vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants. Résultat ? Une dissonance entre nos rêves et notre réalité. On ne peut plus décemment continuer à raconter des histoires d’amour qui nous poussent à foncer droit dans le mur. A moins que ? A moins que le public ne les passe au peigne fin et ne réfléchisse collectivement comment rénover notre imaginaire amoureux… .

Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 07 84 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Coquelicontes Cité-rencontres par Cécile Demaison

L’événement Coquelicontes Cité-rencontres par Cécile Demaison Allassac a été mis à jour le 2026-04-27 par Brive Tourisme