Coquelicontes Cité-rencontres par Cécile Demaison Allassac
Coquelicontes Cité-rencontres par Cécile Demaison Allassac samedi 23 mai 2026.
Allassac
Coquelicontes Cité-rencontres par Cécile Demaison
Allassac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
A partir de 13 ans • Durée 1h10
Le couple est en crise. On dit même que c’est la fin de l’amour. Pourtant, on continue de raconter que le prince et la princesse vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants. Résultat ? Une dissonance entre nos rêves et notre réalité. On ne peut plus décemment continuer à raconter des histoires d’amour qui nous poussent à foncer droit dans le mur. A moins que ? A moins que le public ne les passe au peigne fin et ne réfléchisse collectivement comment rénover notre imaginaire amoureux… .
Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 07 84 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Coquelicontes Cité-rencontres par Cécile Demaison
L’événement Coquelicontes Cité-rencontres par Cécile Demaison Allassac a été mis à jour le 2026-04-27 par Brive Tourisme
À voir aussi à Allassac (Corrèze)
- L’Empreinte: Le Banquet de la Sainte Cécile Salle culturelle Allassac Allassac 7 mai 2026
- Initiation au cercle de rêves Route de la Plaine Allassac 8 mai 2026
- Initiation au chant intuitif Route de la Plaine Allassac 15 mai 2026
- Allassac Geek Festival, Salle Culturelle Allassac, Allassac 16 mai 2026
- Ciné-club Mr Turner rue porte du petit garavet Allassac 19 mai 2026