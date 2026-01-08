Yoga du rire Route de la Plaine Allassac

Yoga du rire

Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac Corrèze

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Un atelier de de yoga du rire.

Faire monter une belle énergie en nous de façon intéressante, différente.

Animé par Marie-Laure Enseignante Yoga du Rire Joy Up.

A l’épicerie du Saillant

Tarifs: 12€ par personne

Réservation: 06 37 56 98 15 .

Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 56 98 15

