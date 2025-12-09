Atelier d’écriture

Epicerie du Saillant Allassac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-19 2025-12-20

Un atelier pour s’amuser, poétiser, écrire, découvrir, s’interroger, écrire, savourer, goûter, écrire, rire, pleurer, lire, écrire par les mots et pour les mots.

Animé par Damien Moutry Ecrivant biographe

Réservation obligatoire au 06 06 69 47 77

De 13h30 à 15h à l’épicerie du Saillant

12 € par personne .

Epicerie du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 69 47 77

L'événement Atelier d'écriture Allassac a été mis à jour le 2025-12-05