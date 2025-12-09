Atelier d’écriture Allassac
Atelier d’écriture Allassac vendredi 19 décembre 2025.
Atelier d’écriture
Epicerie du Saillant Allassac Corrèze
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-20
2025-12-19 2025-12-20
Un atelier pour s’amuser, poétiser, écrire, découvrir, s’interroger, écrire, savourer, goûter, écrire, rire, pleurer, lire, écrire par les mots et pour les mots.
Animé par Damien Moutry Ecrivant biographe
Réservation obligatoire au 06 06 69 47 77
De 13h30 à 15h à l’épicerie du Saillant
12 € par personne .
Epicerie du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 69 47 77
