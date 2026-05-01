Soirée ludique de la symbolique des rêves Route de la Plaine Allassac

Allassac

Soirée ludique de la symbolique des rêves

Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac Corrèze

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29 20:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Soirée ludique de la symbolique des rêves.

Atelier ludique où vous apprendrez quelques notions d’interprétation du langage des rêves et vous jouerez avec votre symbolique personnelle.

Animé par Maud

Sur réservation au 07 81 75 99 86

A l’épicerie du Saillant .

Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 75 99 86

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English : Soirée ludique de la symbolique des rêves

L’événement Soirée ludique de la symbolique des rêves Allassac a été mis à jour le 2026-05-04 par Brive Tourisme