Soirée ludique de la symbolique des rêves Route de la Plaine Allassac
Soirée ludique de la symbolique des rêves Route de la Plaine Allassac vendredi 29 mai 2026.
Allassac
Soirée ludique de la symbolique des rêves
Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac Corrèze
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29 20:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Soirée ludique de la symbolique des rêves.
Atelier ludique où vous apprendrez quelques notions d’interprétation du langage des rêves et vous jouerez avec votre symbolique personnelle.
Animé par Maud
Sur réservation au 07 81 75 99 86
A l’épicerie du Saillant .
Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 75 99 86
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English : Soirée ludique de la symbolique des rêves
L’événement Soirée ludique de la symbolique des rêves Allassac a été mis à jour le 2026-05-04 par Brive Tourisme
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