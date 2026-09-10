Allez hop, on lit !, Bibliothèque Longs-Champs, Rennes

Informations pratiques

Allez hop, on lit ! 10 octobre et 7 novembre Bibliothèque Longs-Champs Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:45:00+02:00 – 2026-10-10T11:15:00+02:00

Fin : 2026-11-07T10:45:00+01:00 – 2026-11-07T11:15:00+01:00

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 36 http://bibliotheques.rennes.fr

Lectures pour les 0-3 ans par les bibliothécaires lectures enfants

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