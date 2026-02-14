Allosaurus [même rue, même cabine], ABBAYE DE CORBIGNY, Corbigny

Allosaurus [même rue, même cabine] Jeudi 30 avril, 20h00 ABBAYE DE CORBIGNY Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T20:00:00+02:00 – 2026-04-30T21:20:00+02:00

Fin : 2026-04-30T20:00:00+02:00 – 2026-04-30T21:20:00+02:00

Lou, Had et Tadz ne se connaissent pas, mais sans le savoir ils cheminent les uns vers les autres. Chacun en quête d’un amour perdu, leurs destins vont se croiser comme par magie autour de cette cabine téléphonique qui leur sert d’asile. Cet éloge de la fragilité, musical et intime, nous invite à regarder autrement ceux que l’on met à la marge, questionne les petits ratés de l’existence, et nous fait croire au pouvoir fascinant du hasard.

ABBAYE DE CORBIGNY 6 RUE DE L ABBAYE 58800 Corbigny Corbigny 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « barbara.sorin@fouic.fr »}]

f.o.u.i.c / Clotilde Morgiève & Jean-Christophe Dollé