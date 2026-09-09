Allumage des bougies de l’Avent par Pr Sappinus Sélestat
dimanche 29 novembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Allumage des bougies de l’Avent par Pr Sappinus
Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-29 16:45:00
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29 2026-12-06 2026-12-13 2026-12-20
Chaque dimanche de l’avent, il est l’heure d’allumer une des 4 bougies de la couronne de l’Avent comme se veut la tradition.
Fidèle à ce rendez-vous, chaque dimanche de l’Avent, le professeur Sappinus avec sa gouaille habituelle retrouvera les visiteurs pour l’allumage de la bougie. 0 .
Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr
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English :
Every Sunday of Advent, it is time to light one of the 4 candles of the Advent wreath as is the tradition.
L’événement Allumage des bougies de l’Avent par Pr Sappinus Sélestat a été mis à jour le 2026-08-30 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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