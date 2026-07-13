Informations pratiques

Sélestat

Exposition de la terre à la lumière

1 place Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-03 10:00:00

fin : 2026-09-30 12:00:00

Date(s) :

2026-09-03 2026-10-01

Présentés en 7 thématiques, ces objets d’exception des collections archéologiques d’Alsace impressionnent, surprennent et invitent au dialogue entre les époques, les formes et les cultures

Objets d’exception des collections archéologiques d’Alsace.

Du sous-sol au grand jour, de l’oubli à la connaissance, cette exposition réunit près de 150 objets d’exception datés de la Préhistoire aux années 1960, issus des recherches archéologiques menées en Alsace ces 20 dernières années. Présentées selon sept thématiques, ces collections impressionnent, surprennent et invitent au dialogue entre les époques, les formes et les cultures.

Vernissage le 03 septembre à 19h30.

Dans le cadre de la programmation des 20 ans d’Archéologie Alsace.

Cette exposition itinérante est réalisée par Archéologie Alsace en partenariat avec la DRAC Grand Est (Service régional de l’archéologie). Elle sera présentée de 2026 à 2028 à travers toute l’Alsace. 0 .

1 place Maurice Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 58 55 34 mediation@archeologie.alsace

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English :

Organized into seven themes, these exceptional objects from the archaeological collections of Alsace impress, surprise, and invite a dialogue across eras, forms, and cultures

L’événement Exposition de la terre à la lumière Sélestat a été mis à jour le 2026-06-27 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme