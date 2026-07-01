Allumage du feu dans le tuyé Tuyé du Papy Gaby Gilley
vendredi 10 juillet 2026 · Tuyé du Papy Gaby · Gilley
Informations pratiques
Gilley
Allumage du feu dans le tuyé
Tuyé du Papy Gaby 2 Lieu-dIt du Cotey Gilley Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-08-21 18:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Organisé par le Tuyé du Papy Gaby.
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Se renseigner auprès du Tuyé du Papy Gaby. .
Tuyé du Papy Gaby 2 Lieu-dIt du Cotey Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 33 03 magasin@tuye-papygaby.com
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English : Allumage du feu dans le tuyé
L’événement Allumage du feu dans le tuyé Gilley a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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