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AGENDA · Gilley

Allumage du feu dans le tuyé Tuyé du Papy Gaby Gilley

vendredi 10 juillet 2026 · Tuyé du Papy Gaby · Gilley

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Tuyé du Papy Gaby
Adresse
2 Lieu-dIt du Cotey
Ville
25650 Gilley
Département
Doubs
Tarif

Gilley

Allumage du feu dans le tuyé

Tuyé du Papy Gaby 2 Lieu-dIt du Cotey Gilley Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-08-21 18:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Organisé par le Tuyé du Papy Gaby.
Assistez à l’allumage du feu dans le plus grand tuyé du Haut-Doubs.
Se renseigner auprès du Tuyé du Papy Gaby.   .

Tuyé du Papy Gaby 2 Lieu-dIt du Cotey Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 33 03  magasin@tuye-papygaby.com

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English : Allumage du feu dans le tuyé

L’événement Allumage du feu dans le tuyé Gilley a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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