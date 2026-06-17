Gilley

Bal des pompiers

Halle de la Gare Gilley Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 01:00:00

Date(s) :

2026-07-13

A partir de 19h.

Organisé par les pompiers de Gilley.

Plateaux petite restauration et buvette. Feux d’artifice à 22h30.

Accès libre. Se renseigner pour les tarifs auprès des pompiers de Gilley. .

Halle de la Gare Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 32 00

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English : Bal des pompiers

L’événement Bal des pompiers Gilley a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS