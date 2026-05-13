Fête de la musique Gilley
Fête de la musique Gilley vendredi 26 juin 2026.
Gilley
Fête de la musique
Salle Polyvalente Gilley Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26 23:30:00
Date(s) :
2026-06-26
A partir de 19h.
Organisée par le Comité des Fêtes de Gilley.
6 groupes au programme sous la nouvelle halle communale Aciiks, Greasy Lumberjacks, Sam Adam’s, Solstice, Espérance du Sauget et MC Musique. Buvette et petite restauration.
Entrée libre.
Renseignements auprès du comité des fêtes. .
Salle Polyvalente Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 30 94
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Gilley a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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