Gilley

Théâtre Autrefois des femmes

Espace Culturel Paulette Donzel Gilley Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05

A 20h (durée 2h).

Organisé par le GEM Comtois.

Venez découvrir Autrefois, des femmes , une pièce originale mise en scène par Chantal Chevalier et interprétée avec passion par les adhérents de l’association. Ce spectacle est l’aboutissement d’un magnifique travail collectif où les acteurs montent sur les planches pour vous faire voyager entre châteaux, dragons et récits de femmes.

Don au chapeau.

Renseignements auprès de la mairie de Gilley. .

Espace Culturel Paulette Donzel Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 32 00

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English : Théâtre Autrefois des femmes

L’événement Théâtre Autrefois des femmes Gilley a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS