Découvrez le Tuyé du Papy Gaby !, Le Tuyé du Papy Gaby 2 rue les Coteys, Gilley

Découvrez le Tuyé du Papy Gaby ! 5 et 6 juin Le Tuyé du Papy Gaby 2 rue les Coteys Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Entrez dans la République du Saugeais et venez visiter le plus haut tuyé du Haut-Doubs (18m de haut). Vous serez accueilli par les douaniers, la présidente et le papy Gaby (automates). Depuis 1974, le tuyé fabrique des produits du terroir de façon encore artisanale (saucisse de Morteau labellisée, jambon…). La visite originale vous donnera des explications pertinentes sur notre fabrication. Une dégustation de nos produits vous sera généreusement offerte en fin de visite.

Le Tuyé du Papy Gaby 2 rue les Coteys 25650 Gilley Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

La visite originale vous donnera des explications pertinentes sur notre fabrication. Une dégustation de nos produits vous sera généreusement offerte en fin de visite.

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