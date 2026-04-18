Gilley

Nos villages ont du talent marche gourmande et festive sur le Chemin du Train

Rue de la Gare Gilley Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

De 11h à 18h.

Organisée par le Comité Culturel Loue Saugeais, avec le soutien du Conseil Départemental du Doubs et de la Communauté de Communes Entre Doubs et Loue.

Le Chemin du Train s’anime entre Arçon et Gilley (14 km) pour une journée exceptionnelle. Une belle occasion de découvrir les talents de chez nous dans un cadre magnifique ! Fin gourmet, amateur d’art en quête d’une belle balade, il y en aura pour tous les goûts. Côté culture Marché artisanal, exposition d’artistes, théâtre et musique tout au long du parcours. Côté terroir Des pauses gourmandes et un repas pour savourer nos produits locaux. Côté pratique Parcours libre, accessible aux familles et aux PMR. Des navettes sont prévues pour votre confort !

Accès libre.

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs. .

Rue de la Gare Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 10 32 contact@destination-hautdoubs.com

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English : Nos villages ont du talent marche gourmande et festive sur le Chemin du Train

L’événement Nos villages ont du talent marche gourmande et festive sur le Chemin du Train Gilley a été mis à jour le 2026-04-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS