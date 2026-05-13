Concert de printemps des jeunes de l’Espérance du Saugeais Gilley
Concert de printemps des jeunes de l’Espérance du Saugeais Gilley samedi 6 juin 2026.
Gilley
Concert de printemps des jeunes de l’Espérance du Saugeais
Salle Polyvalente Gilley Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06 22:30:00
Date(s) :
2026-06-06
A 20h.
Organisé par l’Espérance du Saugeais.
Un programme riche et dynamique vous attend, porté par l’enthousiasme de nos jeunes musiciens de L’Espérance du Saugeais. À l’affiche pour cette soirée exceptionnelle Lè P’tès Sadjets, Harmonie Union et Progrès de Villers-le-Lac, L’Harmonie Fournet-Blancheroche Charquemont Damprichard.
Accès libre.
Renseignements auprès de la Mairie. .
Salle Polyvalente Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 38 13
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English : Concert de printemps des jeunes de l’Espérance du Saugeais
L’événement Concert de printemps des jeunes de l’Espérance du Saugeais Gilley a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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