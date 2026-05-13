Gilley

Concert de printemps des jeunes de l’Espérance du Saugeais

Salle Polyvalente Gilley Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06 22:30:00

Date(s) :

2026-06-06

A 20h.

Organisé par l’Espérance du Saugeais.

Un programme riche et dynamique vous attend, porté par l’enthousiasme de nos jeunes musiciens de L’Espérance du Saugeais. À l’affiche pour cette soirée exceptionnelle Lè P’tès Sadjets, Harmonie Union et Progrès de Villers-le-Lac, L’Harmonie Fournet-Blancheroche Charquemont Damprichard.

Accès libre.

Renseignements auprès de la Mairie. .

Salle Polyvalente Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 38 13

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English : Concert de printemps des jeunes de l’Espérance du Saugeais

L’événement Concert de printemps des jeunes de l’Espérance du Saugeais Gilley a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS