ALLUMER LE FEU ZENITH DE PAU Pau
ALLUMER LE FEU ZENITH DE PAU Pau vendredi 19 mars 2027.
Reporté en 2027-ALLUMER LE FEU
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19
fin : 2027-03-19
Date(s) :
2027-03-19
ALLUMER LE FEU est le show anniversaire de l’Art Scène Théâtre.
Pendant presque deux heures, revivez dans un grand mix les plus grands hits des 30 dernières années ! Les plus grands tubes de 1995 à 2025 chantés en direct, avec des danseuses et danseurs et des surprises !
Un moment hors du temps, tout en énergie…Préparez vous à chanter et danser avec nous !
Conception et mise en scène Frédéric Fuertes
Direction musicale Denis Zabee Dens54 .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Reporté en 2027-ALLUMER LE FEU
L’événement Reporté en 2027-ALLUMER LE FEU Pau a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Pau