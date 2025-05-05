ALLUMER LE FEU ZENITH DE PAU Pau

Reporté en 2027-ALLUMER LE FEU

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif réduit

Début : 2027-03-19

fin : 2027-03-19

ALLUMER LE FEU est le show anniversaire de l’Art Scène Théâtre.

Pendant presque deux heures, revivez dans un grand mix les plus grands hits des 30 dernières années ! Les plus grands tubes de 1995 à 2025 chantés en direct, avec des danseuses et danseurs et des surprises !

Un moment hors du temps, tout en énergie…Préparez vous à chanter et danser avec nous !

Conception et mise en scène Frédéric Fuertes

Direction musicale Denis Zabee Dens54 .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

