Couperin Les leçons de Ténèbre Temple Pau

Les Leçons de Ténèbres de François Couperin, composées pour les offices des 3 derniers jours de la Semaine sainte, combinent une écriture théâtrale et le raffinement du beau chant français.
Ces œuvres, destinées aux voix féminines des couvents, sont l’un des sommets de l’art sacré français du début du XVIIIème siècle.
Ensemble Alceste (Paris) 2 Sopranos, Viole de gambe, Clavecin/Orgue .
