Conservatoire Danse Gis’Ailes Le Foirail Pau

Conservatoire Danse Gis’Ailes

Le Foirail 14 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Avec GIS’AILES, le célèbre ballet romantique se réinvente en une création contemporaine.

Ici, les héroïnes ne sont plus fragiles ou condamnées elles avancent, debout, avec force et courage.

Elles ne cherchent pas à fuir la folie, mais à la traverser et à la transformer. Ce ne sont plus des âmes perdues, mais des corps qui s’élèvent, portés par une musique intense. Chacune porte ses blessures comme des ailes invisibles, prêtes

à se déployer. L’amour trahi laisse place à un autre lien non pas romantique, mais collectif, solidaire et réparateur.

Dans un espace épuré, chaque mouvement cherche l’envol, chaque déséquilibre devient un élan, chaque silence une émotion retenue. La chorégraphie joue avec le poids du sol et l’appel de l’air, avec les limites du corps et l’envie de sortir du cadre.

Chorégraphie Jean-Philippe Dury

Musique collage original à partir de thèmes d’Adolphe Adam .

Le Foirail 14 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47

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English : Conservatoire Danse Gis’Ailes

L’événement Conservatoire Danse Gis’Ailes Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau