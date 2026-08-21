Allumer le Super Écran, Médiathèque Ancelle, Ancelle

Informations pratiques

Allumer le Super Écran 22 septembre – 13 octobre, les mardis Médiathèque Ancelle Hautes-Alpes

Sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T17:30:00+02:00 – 2026-09-22T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-13T17:30:00+02:00 – 2026-10-13T19:00:00+02:00

Un moment collectif, intergénérationnel, mené par une artiste conteuse.

Écouter des versions contemporaines de contes qui nous embarquent loin.

Jouer ensemble avec les images qui s’allument en nous.

Découvrir sa propre créativité et celle des autres !Action portée par Compagnie Conte avec les artistes conteuses Marie-Pierre Hoareau et Anne Lopez.

Elle est née de leurs recherches communes et de ce souhait constant de partager la Parole Conteuse.

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Médiathèque Ancelle Ancelle Ancelle 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://mairieancelle.fr/mediatheque-ancelle/ »}] [{« link »: « https://www.compagnieconte.com/allumer-le-super-ecran »}]

Un partage collectif, intergénérationnel autour de la Parole conteuse, menée par Anne Lopez, artiste conteuse. Pour le public de la Médiathèque d’Ancelle.

©CompagnieConte