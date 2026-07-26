Alma Loca en concert Place des Arceaux La Bastide-Clairence
dimanche 2 août 2026 · Place des Arceaux · La Bastide-Clairence
Informations pratiques
La Bastide-Clairence
Alma Loca en concert
Place des Arceaux Bar restaurant Les Arceaux La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Découvrez les sonorités de la musique gitane et latino au cœur d’un des Plus Beaux Villages de France. .
Place des Arceaux Bar restaurant Les Arceaux La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 23 07
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English : Alma Loca en concert
L’événement Alma Loca en concert La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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