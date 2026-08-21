Alors on danse ?, Eglise Saint-Roch, Parcieux

Informations pratiques

Alors on danse ? Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Eglise Saint-Roch Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Quasimodal vous fait découvrir les instruments anciens et les sonorités d’autrefois, avant de vous initier aux danses médiévales et de la Renaissance.

Durée : 40 minutes environ

Samedi à 14h30, 15h30, 16h30

Gratuit

Organisé par le Pays d’art et d’histoire Trévoux Dombes Saône Vallée

Eglise Saint-Roch 01600 Parcieux Parcieux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 98 02 54 Église romane dont la construction date pour partie du XIIIe siècle. On trouve à l’intérieur un retable en bois du XVe siècle. Un bas-relief en bois peint représente la Cène, classé au titre des monuments historiques et du Pays d’Art et d’histoire, il provient de Fribourg en Suisse. Présence d’un parking sur la place de l’Église et de la salle polyvalente et présence de transports commun avec la ligne 184 des transports de l’Ain.

Quasimodal vous fait découvrir les instruments anciens et les sonorités d’autrefois, avant de vous initier aux danses médiévales et de la Renaissance.

©Quasimodal