Visite de la Maison éclusière, Maison éclusière, Parcieux

Informations pratiques

Visite de la Maison éclusière 19 et 20 septembre Maison éclusière Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Située sur une butte surplombant la Saône et ainsi protégée des inondations de la rivière, cette maison, construite en 1870, hébergeait autrefois les éclusiers chargés de faire fonctionner le barrage à aiguilles. Vous voulez en savoir plus sur son histoire ? Découvrez-la grâce au parcours découverte sur les rives et une exposition permanente qui ressuscitent la vie des éclusiers et le barrage aujourd’hui disparu, grâce à des maquettes, des films, des témoignages sonores et des photos anciennes.

Maison éclusière Chemin de halage, 01600 Parcieux Parcieux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 00 36 32 http://tourisme-trevoux.com/ https://www.facebook.com/tourisme.trevouxsaonevallee Maison construite en 1870 pour héberger les éclusiers chargés de faire fonctionner le barrage à aiguilles.

Afin de faire revivre le patrimoine fluvial des bords de Saône, la Communauté de communes a réhabilité, en 2012, la Maison éclusière de Parcieux. Cette maison, construite en 1870, hébergeait autrefois les éclusiers chargés de faire fonctionner le barrage à aiguilles. Accès par le chemin de Varennes

Située sur une butte surplombant la Saône et ainsi protégée des inondations de la rivière, cette maison, construite en 1870, hébergeait autrefois les éclusiers chargés de faire fonctionner le barrage…

©Héloïse Peyre