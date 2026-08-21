L’étonnant parcours du retable à l’église Saint-Roch, Eglise Saint-Roch, Parcieux

Informations pratiques

L’étonnant parcours du retable à l’église Saint-Roch Samedi 19 septembre, 14h00 Eglise Saint-Roch Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Ne manquez pas l’une des œuvres majeures du territoire : le retable du XVIe siècle de l’église Saint-Roch. Un guide-conférencier vous dévoilera l’histoire de sa restauration et de son étonnant parcours, de Fribourg à New York en passant par Parcieux !

Organisé par le Pays d’art et d’histoire Trévoux Dombes Saône Vallée

Eglise Saint-Roch 01600 Parcieux Parcieux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 98 02 54 Église romane dont la construction date pour partie du XIIIe siècle. On trouve à l’intérieur un retable en bois du XVe siècle. Un bas-relief en bois peint représente la Cène, classé au titre des monuments historiques et du Pays d’Art et d’histoire, il provient de Fribourg en Suisse. Présence d’un parking sur la place de l’Église et de la salle polyvalente et présence de transports commun avec la ligne 184 des transports de l’Ain.

Ne manquez pas l’une des œuvres majeures du territoire : le retable du XVIe siècle de l’église Saint-Roch. Un guide-conférencier vous dévoilera l’histoire de sa restauration et de son étonnant de à !…

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