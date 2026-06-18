Alpages et pastoralisme entre héritage ancestral et adaptation au changement Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles Servoz
Alpages et pastoralisme entre héritage ancestral et adaptation au changement Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles Servoz jeudi 6 août 2026.
Servoz
Alpages et pastoralisme entre héritage ancestral et adaptation au changement
Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l’église Servoz Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 20:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Les alpages occupent une place à part entière pour l’économie montagnarde. Ils se sont développés pour devenir des carrefours d’activités agricoles, touristiques, de préservation des milieux. Ils ont su s’adapter mais des défis sont encore à venir.
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Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l’église Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 21 68 servoz.ht@gmail.com
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English :
Alpine pastures play a vital role in the mountain economy. They have evolved into hubs for agricultural, tourism, and environmental conservation activities. They have adapted well, but challenges still lie ahead.
L’événement Alpages et pastoralisme entre héritage ancestral et adaptation au changement Servoz a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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