Partir en livre balade contée Médiathèque de Servoz Servoz
Partir en livre balade contée Médiathèque de Servoz Servoz samedi 18 juillet 2026.
Servoz
Partir en livre balade contée
Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Le festival de littérature jeunesse Partir en livre est de retour pour sa 12e édition sur le thème Nos petits et grands héros
Les médiathèques du réseau de la vallée de Chamonix vous invitent à venir participer en famille aux nombreuses animations
.
Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 57 biblioservoz@cc-valleedechamonixmb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Partir en livre children’s literature festival is back for its 12th edition, with the theme Our Heroes, Big and Small
The libraries in the Chamonix Valley network invite you to come with your family and take part in the many activities
L’événement Partir en livre balade contée Servoz a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
À voir aussi à Servoz (Haute-Savoie)
- Atelier Jouets buissonniers à la pointe de l’opinel Maison du Lieutenant Servoz 9 juillet 2026
- Ciné plein air En fanfare Servoz 10 juillet 2026
- Causerie Loup y es-tu ? Maison du Lieutenant Servoz 15 juillet 2026
- Randonnée, découvrons le Mont une République à part Maison du Lieutenant Servoz 16 juillet 2026
- Atelier Four à pain Maison du Lieutenant Servoz 17 juillet 2026