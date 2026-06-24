Partir en livre balade contée Médiathèque de Servoz Servoz

Servoz

Partir en livre balade contée

Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Le festival de littérature jeunesse Partir en livre est de retour pour sa 12e édition sur le thème Nos petits et grands héros

Les médiathèques du réseau de la vallée de Chamonix vous invitent à venir participer en famille aux nombreuses animations

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Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 57 biblioservoz@cc-valleedechamonixmb.fr

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English :

The Partir en livre children’s literature festival is back for its 12th edition, with the theme Our Heroes, Big and Small

The libraries in the Chamonix Valley network invite you to come with your family and take part in the many activities

L’événement Partir en livre balade contée Servoz a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc