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Partir en livre balade contée Médiathèque de Servoz Servoz

Partir en livre balade contée Médiathèque de Servoz Servoz samedi 18 juillet 2026.

Lieu
Médiathèque de Servoz
Adresse
113 rue du Bouchet
Ville
74310 Servoz
Département
Haute-Savoie
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Servoz

Partir en livre balade contée

Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Le festival de littérature jeunesse Partir en livre est de retour pour sa 12e édition sur le thème Nos petits et grands héros
Les médiathèques du réseau de la vallée de Chamonix vous invitent à venir participer en famille aux nombreuses animations
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Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 57  biblioservoz@cc-valleedechamonixmb.fr

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English :

The Partir en livre children’s literature festival is back for its 12th edition, with the theme Our Heroes, Big and Small
The libraries in the Chamonix Valley network invite you to come with your family and take part in the many activities

L’événement Partir en livre balade contée Servoz a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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