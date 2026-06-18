Randonnée, découvrons le Mont une République à part Maison du Lieutenant Servoz jeudi 16 juillet 2026.

Servoz

Randonnée, découvrons le Mont une République à part

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16

En 1561, Le Mont est le hameau de Servoz le plus peuplé. Son exposition sur le versant sud peut l’expliquer. En déambulant dans ce village d’aujourd’hui, on racontera son histoire et celle de Mandrins restés célèbres dans les mémoires.

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Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 21 68 servoz.ht@gmail.com

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English : Hiking: Let’s Explore Le Mont —A Republic of Its Own

In 1561, Le Mont was the most populous hamlet in Servoz. Its location on the southern slope may explain this. As you stroll through the village today, you’ll learn about its history and that of Mandrins, which remain famous in people’s memories.

L’événement Randonnée, découvrons le Mont une République à part Servoz a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc