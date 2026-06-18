Randonnée, découvrons le Mont une République à part Maison du Lieutenant Servoz
Randonnée, découvrons le Mont une République à part Maison du Lieutenant Servoz jeudi 16 juillet 2026.
Servoz
Randonnée, découvrons le Mont une République à part
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16
En 1561, Le Mont est le hameau de Servoz le plus peuplé. Son exposition sur le versant sud peut l’expliquer. En déambulant dans ce village d’aujourd’hui, on racontera son histoire et celle de Mandrins restés célèbres dans les mémoires.
.
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 21 68 servoz.ht@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Hiking: Let’s Explore Le Mont —A Republic of Its Own
In 1561, Le Mont was the most populous hamlet in Servoz. Its location on the southern slope may explain this. As you stroll through the village today, you’ll learn about its history and that of Mandrins, which remain famous in people’s memories.
L’événement Randonnée, découvrons le Mont une République à part Servoz a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
À voir aussi à Servoz (Haute-Savoie)
- Atelier Jouets buissonniers à la pointe de l’opinel Maison du Lieutenant Servoz 9 juillet 2026
- Ciné plein air En fanfare Servoz 10 juillet 2026
- Causerie Loup y es-tu ? Maison du Lieutenant Servoz 15 juillet 2026
- Atelier Four à pain Maison du Lieutenant Servoz 17 juillet 2026
- Causerie Patou randonneur, besoin d’un décodeur Maison du Lieutenant Servoz 24 juillet 2026