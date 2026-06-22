Concert violon alto piano Le Bouchet Servoz

Informations pratiques

Servoz

Concert violon alto piano

Le Bouchet Eglise Saint-Loup de Servoz Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:30:00

fin : 2026-07-23 19:30:00

Date(s) :

2026-07-23

un concert avec violon-alto et piano

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Le Bouchet Eglise Saint-Loup de Servoz Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 89 11 12 abigailcrofts907@gmail.com

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English :

a concert featuring violin, viola, and piano

L’événement Concert violon alto piano Servoz a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc