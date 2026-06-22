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AGENDA · Servoz

Concert violon alto piano Le Bouchet Servoz

jeudi 23 juillet 2026 · Le Bouchet · Servoz

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Le Bouchet
Adresse
Eglise Saint-Loup de Servoz
Ville
74310 Servoz
Département
Haute-Savoie
Tarif

Servoz

Concert violon alto piano

Le Bouchet Eglise Saint-Loup de Servoz Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-23 19:30:00

Date(s) :
2026-07-23

un concert avec violon-alto et piano
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Le Bouchet Eglise Saint-Loup de Servoz Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 89 11 12  abigailcrofts907@gmail.com

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English :

a concert featuring violin, viola, and piano

L’événement Concert violon alto piano Servoz a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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