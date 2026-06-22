AGENDA · Servoz
Concert violon alto piano Le Bouchet Servoz
jeudi 23 juillet 2026 · Le Bouchet · Servoz
Informations pratiques
Servoz
Concert violon alto piano
Le Bouchet Eglise Saint-Loup de Servoz Servoz Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-23 19:30:00
Date(s) :
2026-07-23
un concert avec violon-alto et piano
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Le Bouchet Eglise Saint-Loup de Servoz Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 89 11 12 abigailcrofts907@gmail.com
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English :
a concert featuring violin, viola, and piano
L’événement Concert violon alto piano Servoz a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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