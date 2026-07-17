Concert du Duo Wanty De l’Âme populaire à la musique classique Festival LA NUIT DES OURS 2026 Le Bouchet Servoz
samedi 8 août 2026 · Le Bouchet · Servoz
Informations pratiques
Servoz
Concert du Duo Wanty De l’Âme populaire à la musique classique Festival LA NUIT DES OURS 2026
Le Bouchet Eglise Saint-Loup de Servoz Servoz Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
De l’Âme populaire à la musique classique. Comment l’âme d’un peuple résonne-t-elle à travers le temps et l’espace ? Une célébration de l’universalité de la musique avec les musiciens virtuoses Sapho Wanty à la contrebasse et Elie Wanty à la guitare.
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Le Bouchet Eglise Saint-Loup de Servoz Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71 lanuitdesours@gmail.com
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English :
From Folk Music to Classical Music. How does the soul of a people resonate across time and space? A celebration of the universality of music featuring virtuoso musicians Sapho Wanty on double bass and Elie Wanty on guitar.
L’événement Concert du Duo Wanty De l’Âme populaire à la musique classique Festival LA NUIT DES OURS 2026 Servoz a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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