Causerie Patou randonneur, besoin d’un décodeur Maison du Lieutenant Servoz

Causerie Patou randonneur, besoin d’un décodeur
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie
Début : 2026-07-24 16:30:00
fin : 2026-07-24 18:00:00
2026-07-24
Venez partager un moment pour se donner les moyens d’une rencontre apaisée avec ces chiens de protection de troupeaux.
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86
English :
Come and share a moment to give yourself the means for a peaceful encounter with these herd protection dogs.
