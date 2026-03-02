Causerie Patou randonneur, besoin d’un décodeur Maison du Lieutenant Servoz

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie

Début : 2026-07-24 16:30:00
2026-07-24

Venez partager un moment pour se donner les moyens d’une rencontre apaisée avec ces chiens de protection de troupeaux.
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86 

English :

Come and share a moment to give yourself the means for a peaceful encounter with these herd protection dogs.

