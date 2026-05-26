Exposition collective Médiathèque de Servoz Servoz
Exposition collective Médiathèque de Servoz Servoz samedi 20 juin 2026.
Servoz
Exposition collective
Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-06-20
Exposition collective
Du 20 juin au 29 août 2026
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Vernissage samedi 20 juin 2026 à partir de 10h30
Renseignements 04 50 54 78 57
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Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 57 biblioservoz@cc-valleedechamonixmb.fr
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English :
Group exhibition
June 20 to August 29, 2026
Free admission during library opening hours
Opening Saturday June 20, 2026 from 10:30 am
Information: 04 50 54 78 57
L’événement Exposition collective Servoz a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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