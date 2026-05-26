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Exposition collective Médiathèque de Servoz Servoz

Exposition collective Médiathèque de Servoz Servoz samedi 20 juin 2026.

Lieu : Médiathèque de Servoz

Adresse : 113 rue du Bouchet

Ville : 74310 Servoz

Département : Haute-Savoie

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif :

Servoz

Exposition collective

Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-06-20

Exposition collective
Du 20 juin au 29 août 2026
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Vernissage samedi 20 juin 2026 à partir de 10h30
Renseignements 04 50 54 78 57
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Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 57  biblioservoz@cc-valleedechamonixmb.fr

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English :

Group exhibition
June 20 to August 29, 2026
Free admission during library opening hours
Opening Saturday June 20, 2026 from 10:30 am
Information: 04 50 54 78 57

L’événement Exposition collective Servoz a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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