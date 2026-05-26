Exposition collective Médiathèque de Servoz Servoz

Servoz

Exposition collective

Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-06-20

Exposition collective

Du 20 juin au 29 août 2026

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Vernissage samedi 20 juin 2026 à partir de 10h30

Renseignements 04 50 54 78 57

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Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 57 biblioservoz@cc-valleedechamonixmb.fr

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English :

Group exhibition

June 20 to August 29, 2026

Free admission during library opening hours

Opening Saturday June 20, 2026 from 10:30 am

Information: 04 50 54 78 57

L’événement Exposition collective Servoz a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc