Atelier Jouets buissonniers à la pointe de l’opinel Maison du Lieutenant Servoz

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00
2026-07-09
Partez à la découverte des jouets buissonniers que l’on réalise au coin du bois en quelques minutes pour émerveiller petits et grands.
English :
Discover the wild toys that can be made in just a few minutes in the woods, to amaze young and old alike.
