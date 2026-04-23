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Ciné plein air En fanfare Servoz

Ciné plein air En fanfare Servoz vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Pré de l'Eglise

Ville : 74310 Servoz

Département : Haute-Savoie

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif :

Servoz

Ciné plein air En fanfare

Pré de l’Eglise Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 22:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

En fanfare d’Emmanuel Courcol avec Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco | Comédie
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Pré de l’Eglise Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 21 68  info@servoz.com

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English :

En fanfare by Emmanuel Courcol with Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco | Comedy

L’événement Ciné plein air En fanfare Servoz a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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