Servoz

Ciné plein air En fanfare

Pré de l’Eglise Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 22:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

En fanfare d’Emmanuel Courcol avec Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco | Comédie

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Pré de l’Eglise Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 21 68 info@servoz.com

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English :

En fanfare by Emmanuel Courcol with Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco | Comedy

L’événement Ciné plein air En fanfare Servoz a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc