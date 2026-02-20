Causerie Patou randonneur, besoin de décodeur Maison du Lieutenant Servoz

Causerie Patou randonneur, besoin de décodeur

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 16:30:00

fin : 2026-08-12 18:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Venez partager un moment pour se donner les moyens d’une rencontre apaisée avec ces chiens de protection de troupeaux.

English :

Come and share a moment to give yourself the means for a peaceful encounter with these herd protection dogs.

