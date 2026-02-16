Atelier Initiation feutrage de la laine Maison du Lieutenant Servoz

Atelier Initiation feutrage de la laine

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie

2026-07-31 14:00:00

2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-31

En compagnie de Mylène, feutrière, venez découvrir le plaisir de fabriquer du bout des doigts votre premier carré de feutre et autre fabrication artisanale !

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86

English :

Come and discover the pleasure of making your first felt square and other handicrafts with your fingertips, in the company of felting expert Mylène!

