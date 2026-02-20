Initiation Vannerie sauvage Maison du Lieutenant Servoz
Initiation Vannerie sauvage
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie
Tarif : 8 EUR
Date et horaire :
Début : 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-14 17:00:00

2026-08-14
Une après midi en balade pour découvrir les petits secrets du tressage et réaliser ses premiers objets en vannerie.
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86
English :
An afternoon stroll to discover the little secrets of weaving and make your first basketry objects.
