Initiation Vannerie sauvage Maison du Lieutenant Servoz

Initiation Vannerie sauvage

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie

Début : 2026-08-14 14:00:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Une après midi en balade pour découvrir les petits secrets du tressage et réaliser ses premiers objets en vannerie.

English :

An afternoon stroll to discover the little secrets of weaving and make your first basketry objects.

