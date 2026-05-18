Servoz

Vide grenier

Pré de l’Eglise Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Et si on bougeait organise son vide grenier le dimanche 7 juin 2026.

Réservé aux particuliers Tarif 15 € les 3×2 mètres

Buvette, petite restauration et animations.

Renseignements www.etsionbougeait.com sionbougeait@gmail.com

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Pré de l’Eglise Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes sionbougeait@gmail.com

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English : Flea market

Et si on bougeait organizes its garage sale on Sunday June 7, 2026.

Reserved for private individuals Price: €15 per 3×2 meters

Refreshments, snacks and entertainment.

Information: www.etsionbougeait.com sionbougeait@gmail.com

L’événement Vide grenier Servoz a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc