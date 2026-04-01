Barcelonnette

Alpes Aventure Motofestival

Parc de la Sapinière Barcelonnette Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-04

Pour sa 8e édition, ce festival réunira les motards, amateurs de voyage à moto, autour des constructeurs, équipementiers et voyagistes spécialistes de la balade et de l’aventure, petite ou grande.

.

Parc de la Sapinière Barcelonnette 04400 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur alpesmotofestival@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Alpes Aventure Motofestival

Celebrating its 8th edition this year, this festival brings together motorcycling aficionados on Europe’s highest road Col de la Bonette Restefond –, perched at 2,802 metres and crossing 7 mythical passes (Cayolle, Allos, Larche, Saint-Jean, Vars, Pontis, etc.). Riders will love the event’s motorcycle fair too, featuring international equipment manufacturers, France’s top touring specialists, road shows, bike trials, rider training classes and workshops, a motorcycle adventure film festival and Southern Alps touring ideas. Free entry.

L’événement Alpes Aventure Motofestival Barcelonnette a été mis à jour le 2025-12-10 par Ubaye Tourisme