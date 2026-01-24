Fêtes Latino-Mexicaines

Barcelonnette Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-16

2026-08-07

Barcelonnette célèbre l’histoire de la vallée de l’Ubaye avec le Mexique.

Mariachi, danse et gastronomie seront les maîtres mots pour cette nouvelle édition des Latino-Mexicaines !

English : Latino-Mexican Festival

In tribute to the 2,500 local inhabitants who left the mountains to seek fortune in Mexico in the 19th century, the town celebrates Mexico every summer with concerts, processions, salsa lessons, Mexican folklore and mariachis…

