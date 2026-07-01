ALPES AZUR MERCANTOUR – Bébés lecteurs dans les étoiles, Dôme, Valberg, Péone

Informations pratiques

ALPES AZUR MERCANTOUR – Bébés lecteurs dans les étoiles Vendredi 10 juillet, 11h00 Dôme, Valberg Alpes-Maritimes

Accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T11:00:00+02:00 – 2026-07-10T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-10T11:00:00+02:00 – 2026-07-10T11:30:00+02:00

Installez-vous sur notre tapis de lecture sur le thème de la nuit pour partager un moment calme et apaisant autour des étoiles et de l’univers.

Lieu : DOME à Valberg

Enfant de 0 à 3 ans, avec un adulte accompagnateur.

Accès libre.

Dôme, Valberg rue Jean Mineur 06470 Valberg Péone 06470 Valberg Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0489045805 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.valberg@departement06.fr »}] https://www.alpesdazur-tourisme.fr/les-infos/agenda/7840981_bebes-lecteurs-dans-les-etoiles/

Installez-vous sur notre tapis de lecture sur le thème de la nuit pour partager un moment calme et apaisant autour des étoiles et de l’univers. RICE Alpes Azur Mercantour