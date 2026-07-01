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ALPES AZUR MERCANTOUR – Bébés lecteurs dans les étoiles, Dôme, Valberg, Péone

vendredi 10 juillet 2026 · Dôme, Valberg · Péone

ALPES AZUR MERCANTOUR – Bébés lecteurs dans les étoiles, Dôme, Valberg, Péone

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
Dôme, Valberg
Adresse
rue Jean Mineur 06470 Valberg
Ville
06470 Péone
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Accès libre.

ALPES AZUR MERCANTOUR – Bébés lecteurs dans les étoiles Vendredi 10 juillet, 11h00 Dôme, Valberg Alpes-Maritimes

Accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T11:00:00+02:00 – 2026-07-10T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-10T11:00:00+02:00 – 2026-07-10T11:30:00+02:00

Installez-vous sur notre tapis de lecture sur le thème de la nuit pour partager un moment calme et apaisant autour des étoiles et de l’univers.

Lieu : DOME à Valberg
Enfant de 0 à 3 ans, avec un adulte accompagnateur.
Accès libre.

Dôme, Valberg rue Jean Mineur 06470 Valberg Péone 06470 Valberg Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0489045805 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.valberg@departement06.fr »}] https://www.alpesdazur-tourisme.fr/les-infos/agenda/7840981_bebes-lecteurs-dans-les-etoiles/
Installez-vous sur notre tapis de lecture sur le thème de la nuit pour partager un moment calme et apaisant autour des étoiles et de l’univers. RICE Alpes Azur Mercantour

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