Alpiscenies le Cine plein air Hauteluce
Alpiscenies le Cine plein air Hauteluce jeudi 9 juillet 2026.
Hauteluce
Alpiscenies le Cine plein air
Espace Erwin Eckl Hauteluce Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-08-27 19:45:00
Date(s) :
2026-07-09
Chaque jeudi, l’espace Erwin Eckl se transforme en cinéma plein air !
En accès libre, l’écran géant propose des projections pour toute la famille un court métrage d’animation suivi d’un court métrage d’aventure sportive. Programme détaillé disponible
.
Espace Erwin Eckl Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 90 30 info@lessaisies.com
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English :
Every Thursday, the Erwin Eckl area transforms into an open-air cinema!
Free access, the giant screen offers screenings for the whole family: an animated short film followed by a sports adventure short film. Full program available.
L’événement Alpiscenies le Cine plein air Hauteluce a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Saisies
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