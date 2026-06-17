Hauteluce

Alpiscenies le Cine plein air

Espace Erwin Eckl Hauteluce Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-08-27 19:45:00

Date(s) :

2026-07-09

Chaque jeudi, l’espace Erwin Eckl se transforme en cinéma plein air !

En accès libre, l’écran géant propose des projections pour toute la famille un court métrage d’animation suivi d’un court métrage d’aventure sportive. Programme détaillé disponible

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Espace Erwin Eckl Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 90 30 info@lessaisies.com

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English :

Every Thursday, the Erwin Eckl area transforms into an open-air cinema!



Free access, the giant screen offers screenings for the whole family: an animated short film followed by a sports adventure short film. Full program available.

L’événement Alpiscenies le Cine plein air Hauteluce a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Saisies