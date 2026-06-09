Marché estival Hauteluce Village d’Hauteluce Hauteluce
Marché estival Hauteluce Village d’Hauteluce Hauteluce lundi 6 juillet 2026.
Hauteluce
Marché estival Hauteluce
Village d’Hauteluce 154 rue de la Voûte Hauteluce Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-06 16:00:00
fin : 2026-08-24 19:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Le centre du village d’Hauteluce accueille ses producteurs et artisans locaux pour son marché estival, de 16h à 19h.
Une ambiance conviviale et déambulation musicale tous les lundis !
Accessible en navette depuis Les Saisies
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Village d’Hauteluce 154 rue de la Voûte Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 21 64 accueil.hauteluce@lessaisies.com
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English :
Hauteluce village center welcomes local producers and craftsmen to its summer market, from 4pm to 7pm.
A friendly atmosphere and live music every Monday!
Accessible by shuttle bus from Les Saisies
L’événement Marché estival Hauteluce Hauteluce a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Saisies
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