Marché estival Hauteluce Village d’Hauteluce Hauteluce

Hauteluce

Marché estival Hauteluce

Village d’Hauteluce 154 rue de la Voûte Hauteluce Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-06 16:00:00

fin : 2026-08-24 19:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Le centre du village d’Hauteluce accueille ses producteurs et artisans locaux pour son marché estival, de 16h à 19h.

Une ambiance conviviale et déambulation musicale tous les lundis !

Accessible en navette depuis Les Saisies

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Village d’Hauteluce 154 rue de la Voûte Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 21 64 accueil.hauteluce@lessaisies.com

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English :

Hauteluce village center welcomes local producers and craftsmen to its summer market, from 4pm to 7pm.

A friendly atmosphere and live music every Monday!

Accessible by shuttle bus from Les Saisies

L’événement Marché estival Hauteluce Hauteluce a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Saisies