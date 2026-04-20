La Pommeraye

Alquemia un spectacle poétique au théâtre équestre de la Pommeraye

Le Mesnil La Pommeraye Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Alquemia un spectacle poétique au théâtre équestre de la Pommeraye

Alquemia, l’alchimie du mouvement est une création originale qui explore la symbiose entre l’art équestre, la musique et la danse. Ce spectacle invite le public à une expérience immersive contemplative et épurée où les disciplines artistiques se fondent et créent une alchimie totale avec le public.

Durée 1h10

TARIFS

Plein 15€

Réduit (-12ans) 10€

Gratuit pour les de 3 ans

Beau Bar dès l’ouverture .

Le Mesnil La Pommeraye 14690 Calvados Normandie +33 6 21 87 21 22

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English : Alquemia un spectacle poétique au théâtre équestre de la Pommeraye

Alquemia : a poetic show at the Théâtre Equestre de la Pommeraye

L’événement Alquemia un spectacle poétique au théâtre équestre de la Pommeraye La Pommeraye a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Suisse Normande