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Alquemia un spectacle poétique au théâtre équestre de la Pommeraye La Pommeraye

Alquemia un spectacle poétique au théâtre équestre de la Pommeraye La Pommeraye samedi 30 mai 2026.

Adresse : Le Mesnil

Ville : 14690 La Pommeraye

Département : Calvados

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

La Pommeraye

Alquemia un spectacle poétique au théâtre équestre de la Pommeraye

Le Mesnil La Pommeraye Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Alquemia un spectacle poétique au théâtre équestre de la Pommeraye
Alquemia, l’alchimie du mouvement est une création originale qui explore la symbiose entre l’art équestre, la musique et la danse. Ce spectacle invite le public à une expérience immersive contemplative et épurée où les disciplines artistiques se fondent et créent une alchimie totale avec le public.

Durée 1h10

TARIFS
Plein 15€
Réduit (-12ans) 10€
Gratuit pour les de 3 ans

Beau Bar dès l’ouverture   .

Le Mesnil La Pommeraye 14690 Calvados Normandie +33 6 21 87 21 22 

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English : Alquemia un spectacle poétique au théâtre équestre de la Pommeraye

Alquemia : a poetic show at the Théâtre Equestre de la Pommeraye

L’événement Alquemia un spectacle poétique au théâtre équestre de la Pommeraye La Pommeraye a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Suisse Normande

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