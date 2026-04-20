Les Equid’écoles La Pommeraye
Les Equid’écoles La Pommeraye mardi 2 juin 2026.
La Pommeraye
Les Equid’écoles
Le Mesnil La Pommeraye Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-02
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-02
Journées Créatives et Artistiques Equid’écoles
Journées Créatives et Artistiques Equid’ écoles
Théâtre Equestre de la Pommeraye
Spectacle équestre + Ateliers Cycles 2 & 3, collèges
Au cœur de la Suisse Normande, la Compagnie l’Art est Cabré a investi le Théâtre équestre de la Pommeraye et invite les classes à découvrir le processus de création d’un collectif d’artistes pluridisciplinaires. Sur le temps d’une journée, les élèves s’émerveillent autour du spectacle Bien Entendu! un spectacle qui ouvre les voies de la communication, un spectacle équestre unique conçu pour les élèves.
Suit un temps de restitution avec les artistes permettant aux élèves de réagir à chaud mais aussi de poser les questions préparées en classe.
Pour le temps du déjeuner, le parc arboré et fleuri, offre un cadre bucolique pour se restaurer dans le respect de la nature. Il est aussi possible d’être abrité.
L’après-midi est consacré à l’exploration de différentes matières artistiques inhérentes à la compagnie. Trois temps forts dirigés par les artistes permettent aux élèves d’explorer et de s’initier aux disciplines d’un spectacle vivant dans un lieu magique empreint de poésie.
Inscription sur réservation uniquement
Tarif à la journée: 15 € ou Spectacle seul: 10 € Gratuit pour les accompagnants
Réservez dès maintenant
par email scolaires@theatreequestre.com
ou par téléphone 06 21 87 21 22 .
Le Mesnil La Pommeraye 14690 Calvados Normandie +33 6 21 87 21 22 scolaires@theatreequestre.com
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English : Les Equid’écoles
Equid’écoles Creative and Artistic Days
L’événement Les Equid’écoles La Pommeraye a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Suisse Normande