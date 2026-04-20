Cheval Lyrique au théâtre de la pommeraye La Pommeraye
Cheval Lyrique au théâtre de la pommeraye La Pommeraye vendredi 22 mai 2026.
La Pommeraye
Cheval Lyrique au théâtre de la pommeraye
Le Mesnil La Pommeraye Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-22 2026-05-23
L’alliance du chant lyrique avec les Arts Equestres, évoluant dans une danse commune, où femmes et chevaux s’élèvent hors du temps. Une ode à la féminité sauvage mêlant arts équestres, chant lyrique, danse contemporaine et peinture live.
L’alliance du chant lyrique avec les Arts Equestres, évoluant dans une danse commune, où femmes et chevaux s’élèvent hors du temps.
Une ode à la féminité sauvage mêlant arts équestres, chant lyrique, danse contemporaine et peinture live.
Vendredi 22 & Samedi 23 Mai 2026 à 20h00
Durée 1h10
Tarifs
Plein 17€
Réduit (-12ans) 12€
Gratuit pour les de 3 ans
Food Truck & Beau Bar dès l’ouverture .
Le Mesnil La Pommeraye 14690 Calvados Normandie +33 6 21 87 21 22
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English : Cheval Lyrique au théâtre de la pommeraye
The alliance of lyrical song and the Equestrian Arts, evolving in a common dance, where women and horses rise up out of time. An ode to wild femininity, combining equestrian arts, lyrical song, contemporary dance and live painting.
L’événement Cheval Lyrique au théâtre de la pommeraye La Pommeraye a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Suisse Normande
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