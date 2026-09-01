Alta Rocca Trail U Spidali 2026 Ospedale Porto-Vecchio

Informations pratiques

Porto-Vecchio

Alta Rocca Trail U Spidali 2026

Ospedale Cartalavonu Porto-Vecchio Corse-du-Sud

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 08:30:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Le U Spidali Trail revient le 29 novembre 2026 à Cartalavonu, au-dessus de Porto-Vecchio. Deux trails de 10 et 15 km et une marche de 10 km entre forêt, crêtes et panoramas sur l’Extrême-Sud.

.

Ospedale Cartalavonu Porto-Vecchio 20137 Corse-du-Sud Corse +33 6 13 48 41 39 coureursdescretes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The U Spidali Trail returns on November 29, 2026, in Cartalavonu, above Porto-Vecchio. Two trail runs—10 and 15 km—and a 10-km hike through forests, ridges, and panoramic views of the Far South.

L’événement Alta Rocca Trail U Spidali 2026 Porto-Vecchio a été mis à jour le 2026-09-01 par Porto Vecchio Tourisme