Alta Rocca Trail U Spidali 2026 Ospedale Porto-Vecchio
dimanche 29 novembre 2026 · Ospedale · Porto-Vecchio
Informations pratiques
Porto-Vecchio
Alta Rocca Trail U Spidali 2026
Ospedale Cartalavonu Porto-Vecchio Corse-du-Sud
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 08:30:00
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Le U Spidali Trail revient le 29 novembre 2026 à Cartalavonu, au-dessus de Porto-Vecchio. Deux trails de 10 et 15 km et une marche de 10 km entre forêt, crêtes et panoramas sur l’Extrême-Sud.
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Ospedale Cartalavonu Porto-Vecchio 20137 Corse-du-Sud Corse +33 6 13 48 41 39 coureursdescretes@gmail.com
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English :
The U Spidali Trail returns on November 29, 2026, in Cartalavonu, above Porto-Vecchio. Two trail runs—10 and 15 km—and a 10-km hike through forests, ridges, and panoramic views of the Far South.
L’événement Alta Rocca Trail U Spidali 2026 Porto-Vecchio a été mis à jour le 2026-09-01 par Porto Vecchio Tourisme