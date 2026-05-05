Alter – Méditerranée Atelier BD avec les éditions Alifbata, MucemLab, Marseille

Alter – Méditerranée

Atelier BD avec les éditions Alifbata Lundi 18 mai, 11h30 MucemLab Bouches-du-Rhône

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T11:30:00+02:00 – 2026-05-18T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-18T11:30:00+02:00 – 2026-05-18T13:00:00+02:00

Atelier BD et Méditerranée

Salle de documentation du MucemLab

L’atelier proposé par Sébastien Llaurens et Simona Gabrielli, dans le cadre du projet d’amU « Alter Méditerranée » de la saison Méditerranée 2026 se centrera autour de la bande dessinée. Les deux intervenant·es présenteront d’abord la richesse de la bande dessinée en Méditerranée, notamment depuis les années 2000, les sujets qu’elle traite, les questions qu’elle pose et les représentations qu’elle propose. L’atelier se concentrera ensuite autour des livres édités par Simona Gabrielli au sein d’Alifbata. Les éditions Alifbata sont nées en 2015 de l’envie de faire connaître en France et en traduction française la bande dessinée du Maghreb et du Moyen-Orient. Qu’il s’agisse de bandes dessinées ou de romans graphiques, d’oeuvres individuelles ou collectives, d’auteurs contemporains ou d’ouvrages patrimoniaux, les éditions Alifbata ont pour but de faire découvrir la richesse de cette production artistique. Les intervenants appuieront leur atelier sur ces ouvrages, parfois difficiles à éditer et toujours d’actualité.

MucemLab 201 Quai du Port 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « mucemlab@mucem.org »}]

Saison Méditerranée 2026

©amU – Dircom