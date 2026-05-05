Alter – Méditerranée Autres Méditerranées : transferts, réappropriations, MucemLab, Marseille

Alter – Méditerranée

Autres Méditerranées : transferts, réappropriations Lundi 18 mai, 14h30 MucemLab Bouches-du-Rhône

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T14:30:00+02:00 – 2026-05-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-18T14:30:00+02:00 – 2026-05-18T17:00:00+02:00

Séminaire de recherche GlobalMed

Salle de documentation du MucemLab

« Autres Méditerranées : transferts, réappropriations »

Ce séminaire du réseau international GlobalMed (La Méditerranée et le monde de la Préhistoire à nos jours) propose un temps d’échange et de réflexion sur les circulations, influences et relectures qui ont façonné les multiples visages de la Méditerranée à travers le temps.

Réunissant des chercheurs issus de disciplines variées – archéologie, littérature, sociologie, géographie – et de plusieurs pays, ce rendez-vous met en lumière la diversité des regards portés sur la Méditerranée et ses connexions avec le reste du monde.

Pour sa quatrième édition, le séminaire s’inscrit dans le programme « ALTER Méditerranée : des sciences et des arts pour une autre Méditerranée » d’Aix-Marseille Université, dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026.

Ouverture : présentation par Céline Regnard (Aix-Marseille Université, TELEMMe) et Emmanuel Botte (CNRS, CCJ), directrice et directeur adjoint du réseau GlobalMed.

Intervenants :

• Mariana Diniz (Université de Lisbonne, archéologie) – Le rôle de la Méditerranée dans la préhistoire récente du Portugal

• Hassan Moustir (Université Mohammed V de Rabat, littérature) – Les Méditerranées de Mathias Enard

• Saïd Belguidoum (Aix-Marseille Université, IREMAM, sociologie) – Migrations de travail des Algériens en Chine

Modération : Pierre Sintès (Aix-Marseille Université, TELEMMe), avec la participation d’un co commissaire de l’exposition « Méditerranée(s), patrimoine ».

• Un moment de dialogue interdisciplinaire et international pour repenser les Méditerranées au prisme des échanges, des héritages et des regards contemporains.

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Saison Méditerranée 2026

©amU – Dircom